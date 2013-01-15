В Москве похищена огромная сумма денег в обменном пункте

В Москве вчера днем мужчина пришел в обменный пункт во 2-м Новоподмосковном переулке, чтобы обменять там 700 тыс. евро. Кассир приняла его деньги и скрылась с ними в неизвестном направлении..

Жертвой мошенников стал житель столицы, решивший сэкономить на продаже валюты. Он нашёл в интернете наиболее выгодный курс, снял все свои накопления в банке и привёз деньги по указанному в объявлении адресу.

Кассир приняла сумму и сказала, что должна ее пересчитать, ушла и уже не вернулась. Прошло 10-15 минут, клиент занервничал и позвонил в полицию. Сотрудники полиции прибыли на место, осмотрели пустую кассу, и пришли к выводу, что пострадавший отдал деньги в липовый обменный пункт.



Сотрудники полиции предупреждают гостей и жителей столицы, что все банковские и финансовые операции стоит проводить в офисах банков, и ни в коем случае не пользоваться услугами случайных людей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.