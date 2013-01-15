Двойное убийство в бане: в Севастополе донецкий житель зарезал двоих

Сотрудниками севастопольской милиции по горячим следам раскрыто двойное убийство.

В бане на улице Блюхера в одной из комнат, предназначенных для временного проживания, подрались постояльцы, передает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

«Медикам, которые приехали первыми, открылась страшная картина. На полу в луже крови с многочисленными ножевыми ранениями лежало двое мужчин, третий, увидев людей в белых халатах, начал угрожать им расправой. Медработники были вынуждены ретироваться. Злоумышленник кинулся за ними, но его задержали своевременно прибывшие сотрудники ОГСО при УМВД Украины в Севастополе», - рассказали в милиции.

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