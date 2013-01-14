Заказчиков убийства Анны Политковской скоро назовут

Следствие по делу об убийстве Анны Политковской близко к тому, чтобы установить заказчиков. Причастность к преступлению Бориса Березовского и Ахмеда Закаева пока не подтверждается.

Как сказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, "стратегия и тактика следствия по делу об убийстве Политковской были направлены на последовательный сбор доказательств, которые не только должны были лечь в основу обвинения, но и дать возможность установить заказчиков убийства”.

Этих целей, считает Маркин, следствие достигло. Уголовное дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство, пишут российские СМИ.



Ранее осужденный по делу экс-милиционер Дмитрий Павлюченков дал показания о том, что со слов одного из предполагаемых организаторов убийства Ломали Гайтукаева ему известно, что заказчиками убийства Политковской являются Ахмет Закаев и Борис Березовский. Однако пока эта версия не нашла подтверждения.

Убийство журналистки "Новой газеты" расследуется уже более 6 лет и стало одним из наиболее резонансных дел. Напомним, Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве.