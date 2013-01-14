В Костроме по факту убийства новорожденного возбуждено уголовное дело, тело новорожденного обнаружено в квартире на улице Южной Костромы, ранее квартиру снимала жительница Антроповского района Костромской области.

Спортивная сумка с телом ребенка была обнаружена 11 января владелицей жилого помещения, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.