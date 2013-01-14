В Башкирии в ходе спецоперации убит стрелявший по детскому саду

Сегодня утром в дежурную часть полиции города Салавата поступило сообщение от заведующего одного из детских садов о выстрелах по окну дошкольного учреждения. На место происшествия выехали оперативники.

Выяснилось, что несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону детсада произвел из окна своей квартиры на улице Колхозной местный житель, 1962 года рождения. Затем подозреваемый забаррикадировался в своей квартире.

Мужчина был убит при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.