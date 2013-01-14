Следствие считает, что любовница Кабанова не знала о том, что он убил свою жену

Главное следственное управление СК РФ расследует обстоятельства убийства матери троих детей журналистки Ирины Кабановой, следствие считает, что любовница мужа потерпевшей Алексея Кабанова, убившего женщину, не знала о преступлении. Алексей Кабанов признался в убийстве жены и определением суда был арестован 12 января.

Женщину по имени Ольга уже допросили следователи, она показала, что не знала об убийстве, но Кабанов, действительно, одалживал у неё автомобиль.

Без матери остались трое детей Ирины Кабановой - двух, четырех и шести лет, отцом старшего ребенка СМИ называют гражданина Израиля.