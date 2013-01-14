Пока Кабанов расчленял тело жены, их дети смотрели мультфильмы

Алексей Кабанов рассказал следствию, что после убийства жены Ирины, весь следующий день он развлекал троих детей мультфильмами и играми, чтобы те не заходили в ванную, где он расчленял труп.

Лишь 6 или 7 января он вынес один из пакетов с фрагментами тела с балкона и выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. У Кабанова уже был определенный опыт по расчленению тел – в период работы в ресторане он разделывал мясные туши.



10 января Кабанов встретился со своей любовницей, приехавшей его поддержать. «Знакомая Кабанова – владелица автомашины - уже допрошена следователями и ее осведомленность относительно произошедших событий следствием не выявлена», - отметил представитель Главного следственного управления СК России по Москве Сергей Стукалов, сообщает vz.ru.



На допросе Кабанов заявил, что убивал и расчленял супругу в состоянии аффекта и не понимал, что он делает. В первую очередь следствие намерено направить Кабанова на психиатрическую экспертизу.