В Петербурге ликвидирована преступная группа,в которую входил сотрудник полиции

Менее суток потребовалось петербургской полиции, чтобы раскрыть серию уличных разбойных нападений, совершенных в ночь на 12 января 2013 года в Кировском районе Санкт-Петербурга. Один из задержанных участников преступной группы оказался полицейским вневедомственной охраны.



12 января в 02-49 в дежурную часть ГУ МВД России по «02» поступило сообщение о разбойном нападении на двух мужчин с применением холодного оружия, совершенного на Дачном проспекте. На место происшествия немедленно была направлена дежурная оперативная группа УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга. Оперативники уголовного розыска со слов одного из потерпевших восстановили картину преступления.

Двое мужчин возвращались домой, когда у дома 19 по Дачному проспекту их догнали трое неизвестных. Прыснув в лица потерпевшим из газового баллончика, преступники отобрали у одного из них мобильный телефон. Второй мужчина попытался сбежать от преступников. Его догнали, ударили ножом в грудь и отобрали два мобильных телефона. После этого налетчики сели в машину и скрылись. Спустя полтора часа после нападения раненый мужчина скончался в больнице от кровопотери.



В 5 часов утра в 64 отдел полиции поступило еще одно сообщение об уличном разбойном нападении. Потерпевший, местный житель сообщил, что около 3 часов у дома 105 по Ленинскому проспекту на него напали трое неизвестных и под угрозой ножа отобрали мобильный телефон, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу .



Полицейские сразу же предположили, что оба преступления совершены одной группой. Для задержания подозреваемых были ориентированы все дежурные наряды полиции, сформирована оперативная группа, в которую вошли опытные сотрудники местного уголовного розыска и сотрудники «убойного» одела петербургского Управления угрозыска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, которому преступники успели продать один из похищенных телефонов. В ходе дальнейшего расследования были установлены личность и местонахождение одного из подозреваемых. После его задержания сотрудники опергруппы поймали его подельников. Двое из задержанных оказались работниками одного из ТСЖ Кировского района, 19 и 22 лет. Старший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Третий подозреваемый оказался полицейским-водителем, 22-летним сержантом полиции отдела вневедомственной охраны Кировского района.



Начальником ГУ МВД России дано указание о проведении служебной проверки по факту задержания полицейского, с последующим увольнением его из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения из органов внутренних дел по итогам проверки ждут его непосредственных руководителей.