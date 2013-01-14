Любовница Кабанова может быть причастна к убийству его жены Ирины

Любовница Алексея Кабанова может быть причастна к убийству его жены Ирины, не исключает следствие, напоминаем, что журналистка Ирина Кабанова была задушена собственным мужем, следствие продолжается.

Убийство жены Алексей Кабанов совершил в ночь на 3 января, во время ссоры подозреваемый Кабанов, который сейчас арестован, схватил провод от стоявших на кухне акустических колонок и задушил Ирину.

СМИ пишут, что после убийства Кабанов расчленил тело супруги и на автомобиле любовницы развозил фрагменты тела по разным районам Москвы.

После трагедии у Кабановых остались трое детей.