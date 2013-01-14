В Подмосковье задержали таджика, изнасиловавшего школьницу

В подмосковной Щербинке задержан молодой человек, напавший 9 января на восьмиклассницу, идущую в школу. Им оказался 19-летний житель кишлака Эша Деновского района Таджикистана.

Мужчина схватил девочку сзади руками за шею, затащил в помещение котельной, где, угрожая убийством, изнасиловал ее, после чего забрал у нее телефон сотовой связи и скрылся.

Выяснилось, что педофил гастролировал по Москве и ее области. Ташназаров Зухриддин Шарофиддинович жил в съемной квартире в Москве. А в регистрации у него значился и вовсе несуществующий адрес: Москва, деревня Диброво, д. 42.

По факту нападения на ребенка СК России по Московской области возбудили уголовное дело. Преступник был пойман.