В Приморье раскрыто убийство следователя и ее матери

В Приморье раскрыто "по горячим следам" убийство следователя и ее матери, в двойном убийстве сознался бывший судебный пристав - муж потерпевшего следователя, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Убийство произошло накануне, в воскресенье, 13-го января, соседи нашли тела 57-летней хозяйки квартиры и ее 31-летней дочери, следователя Спасского отдела полиции.

Следствие сообщает, что в убийстве тёщи и супруги признался 39-летний муж следователя, он рассказал, что мотивом двойного убийства, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, стала ревность.

Сегодня суд решит вопрос об аресте подозреваемого, следствие ведется.