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В Амурской области отчимом избита девочка. Она с проломленной головой в больнице

14 января 2013, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Амурской области отчимом избита девочка. Она с проломленной головой в больнице

Жителя села Ромны подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухлетней девочке. С переломом свода основания черепа, кровоподтеками и ссадинами ребенок попал в районную больницу.

Девочка в тяжелом состоянии.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Амурской области Алексей Лубинский, мужчина, подозреваемый в преступлении, 26-летний отчим малышки, задержан.

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//Происшествия

Депутат: в охваченных огнем лесах Сибири промышляют "черные лесорубы"

Депутат: в охваченных огнем лесах Сибири промышляют "черные лесорубы"

Глава природоохранного комитета Госдумы Владимир Бурматов в рамках заседания в нижней палате парламента, посвященного лесным пожарам, заявил, что в горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы".

//В мире

Кличко рассказал, как пожаловался в США на команду Зеленского

Кличко рассказал, как пожаловался в США на команду Зеленского

Мэр Киева рассказал о встрече в Нью Йорке с адвокатом Дональда Трампа по имени Рудольф Джулиани. Она произошла в разгар конфликта с командой президента Украины. После беседы с Джулиани администрация Зеленского неожиданно подала в отставку.

//В мире

Япония выразила России протест в связи с учениями на Курилах

Япония выразила России протест в связи с учениями на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что страна по дипломатическим каналам выразила протест властям России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир.

//В мире

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР раскрыли новые детали обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытное у западной окраины Донецка. Соответствующие данные огласили в армии непризнанной республики.

//В мире

В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

Минувшей ночью в Каире у Института рака произошло ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, ещё несколько пострадали.

//Новости СМИ2

//В мире

Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов

Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в понедельник заявила, что количество российских туристов на грузинской территории в июле текущего года сократилось на 6,4 процента.

//Здоровье

Эксперты рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием

Эксперты рассказали, как справиться с эмоциональным выгоранием

Эксперты рассказали об эмоциональном выгорании и сообщили, как можно справится с этим явлением. Психологи отметили, что речь идет об ощущении эмоционального, физического и психологического истощения.

//Шоу-бизнес

Супруга Цекало показала УЗИ, чтобы избежать ненужных слухов о беременности

Супруга Цекало показала УЗИ, чтобы избежать ненужных слухов о беременности

Cупруга продюсера Александра Цекало 28-летняя актриса и модель Дарина Эрвин отреагировала на слухи о своей беременности. Накануне появилась информация о том, что пара посетила многопрофильный клинический госпиталь в Подмосковье.

//Шоу-бизнес

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

Вечером в воскресенье, 4 августа, в Москве состоялся первый за семь лет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Согласно последней информации, во время выступления на артистке порвался костюм.

//Новости МирТесен

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//Спорт

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

В воскресенье, 4 августа, во время шторма в одной из бухт Севастополя утонули две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска. Отмечается, что тело одной спортсменки уже извлекли из воды.

//В мире

В Индии может появиться свой Донбасс

В Индии может появиться свой Донбасс

После лишения властями Индии особого статуса в штате Кашмир ожидаются массовые беспорядки. Они могут закончиться точно таким же вооруженным конфликтом, какой сейчас идет на Донбассе.

//В мире

Американский самолет был замечен неподалеку от российской базы в Сирии

Американский самолет был замечен неподалеку от российской базы в Сирии

Днем в понедельник, 5 августа, у российской базы в сирийском порту Тартус был замечен американский военный самолет. Согласно последней информации источников, воздушное судно проводило разведку.

//Происшествия

В Москве ищут таксиста, который совершил наезд на пешехода

В Москве ищут таксиста, который совершил наезд на пешехода

На юго-востоке Москвы в понедельник, 5 августа, машина такси сбила пешехода. Согласно последней информации осведомленных источников, водитель машины скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

//Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о шансонье Вилли Токареве

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о шансонье Вилли Токареве

Артист, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память об известном музыканте Вилли Токареве. Певец скончался в минувшее воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни.

//Общество

Рекордный заплыв «За чистый Байкал»: пловцы преодолели половину дистанции

Рекордный заплыв «За чистый Байкал»: пловцы преодолели половину дистанции

11-кратный рекордсмен мира, призёр Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков уверен, что пловцы поставили перед собой сверхсложную задачу: «Температура воды в Байкале даже летом не превышает отметки в 10-12 градусов!»

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Нюша прогулялась с мужем по Парижу в облегающем мини-платье

Нюша прогулялась с мужем по Парижу в облегающем мини-платье

Известная российская певица Нюша поделилась с поклонниками семейными фотографиями с отпуска во Франции. Знаменитость показала романтический снимок, на котором она стоит в обнимку с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни.

//В мире

Стала известна дата введения США новых санкций против России

Стала известна дата введения США новых санкций против России

Новый пакет санкционных органичений, которые вводят Соединенные Штаты, начнут действовать ближе к осени. Дата обозначена в информационном сообщении американского министерства финансов.

//Общество

Группа министров правительства Крыма во главе с Сергеем Аксеновым вела прием граждан 9 часов без перерыва

Группа министров правительства Крыма во главе с Сергеем Аксеновым вела прием граждан 9 часов без перерыва

Ялтинское выездное заседание крымского правительства 2 августа поставило рекорд безостановочным разговорам народа с властью. Группа министров правительства Крыма во главе с председателем Сергеем АКСЕНОВЫМ вела прием граждан на протяжении 9 часов и 11 минут.

//В мире

В Германии увеличился уровень заболеваемости туберкулёзом

В Германии увеличился уровень заболеваемости туберкулёзом

Граждане Германии считают, что по причине халатности медицинского персонала происходит распространение заболевания. Так, несколько дней назад на юго-западе страны порядка ста человек, в большей степени учеников двух школ, заболели туберкулёзом.

//Происшествия

Сотрудники МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Сотрудники МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России в понедельник, 5 августа, по итогам селекторного совещания назвали ключевую причину возникновения природных пожаров на территории Сибири.

//Общество

Иностранец прокатился на московском такси за 25 тыс. руб.

Иностранец прокатился на московском такси за 25 тыс. руб.

Московский таксист взял с гражданина Франции более 20 тысяч рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до гостиницы. По словам парижанина, изначально они договаривалиcь на другую сумму.

//В мире

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

Спасатели МЧС Киргизии в Ошской области республики обнаружили тело альпиниста из России. Мужчина перестал выходить на связь несколько дней назад, вследствие чего была организована поисковая операция.

//В мире

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Киевский политик провозгласил великой задачей Украины помощь исчезновению России

Великая цель Украины – помочь исчезновению России. С таким заявлением выступил киевский политик Дмитрий Корчинский, возглавляющий партию «Братство» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

//В мире

США нацеливает ракеты на Урал и Камчатку

США нацеливает ракеты на Урал и Камчатку

После выхода Америки из договора о сокращении ядерных ракет она пытается усилить свои позиции в Азии. По мнению нового министра обороны США Марка Эспера, государство заинтересовано в продвижении своих интересов.

//Политика

США стали "могильщиками" ДРСМД, заявил Рябков

США стали "могильщиками" ДРСМД, заявил Рябков

В понедельник, 5 августа, замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты являются "могильщиками" ДРСМД. По его словам, отказ от документа может повлечь негативные последствия для международной безопасности в целом.

//Экономика

СМИ: в июне экспорт российского угля на Украину сократился на 85,3%

СМИ: в июне экспорт российского угля на Украину сократился на 85,3%

В понедельник, 5 августа, средства массовой информации сообщили, что в июне экспорт российского угля на Украину оказался меньше показателей того же месяца прошлого года на 750 тысяч тонн или 85,3%.

//Новости партнеров

//Криминал

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"

Недавнее ЧП испортило праздник бойцам легендарной группы «Альфа» – едва ли не самого элитного подразделения спецназа России. Его создали 45 лет назад, 29 июля 1974 года. Туда брали лучших из лучших. Почему же сейчас троих альфовцев задержали в рамках расследования дела о разбое? Как могли спецназовцы докатиться до уголовщины?

//В мире

Политолог определил возможный срок Майдана на Украине при президенте Зеленском

Политолог определил возможный срок Майдана на Украине при президенте Зеленском

При президенте Владимире Зеленском Украине грозит новый Майдан, заявил политолог Андрей Ермолаев. Массовые протестные выступления, как определил эксперт, могут произойти через полгода – год.

//Общество

Возобновлен марафонский заплыв через Байкал

Возобновлен марафонский заплыв через Байкал

В поселке Листвянка (Иркутская область) в 5.30 утра трое спортсменов и общественных деятелей начали рекордный заплыв через самое большое пресноводное озеро планеты.

//Происшествия

Пропавшие в Кузбассе грибник и его сыновья найдены живыми

Пропавшие в Кузбассе грибник и его сыновья найдены живыми

Пропавшие в лесу в Кемеровской области грибник и его маленькие сыновья найдены живыми. Эту радостную новость утром в понедельник, 5 августа, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин сообщил, что маме Валерии сделали серьезную операцию в Швейцарии

Иосиф Пригожин сообщил, что маме Валерии сделали серьезную операцию в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что 81-летней маме певице Валерии Галине Перфиловой сделали серьезную операцию в швейцарской клинике. Хирургическое вмешательство было проведено на прошлой неделе.

//Туризм

Самые частые ошибки, из-за которых вас могут не пустить в самолет

Самые частые ошибки, из-за которых вас могут не пустить в самолет

Сервис путешествий Туту.ру составил список ошибок, которые чаще всего допускают авиапассажиры. Какие-то из них можно исправить, а из-за каких-то сорвется все путешествие. Составить рейтинг помогали специалисты по бронированию авиабилетов, которые каждый день сталкиваются с ошибками в билетах. 

//Новости СМИ2

//Общество

К концу рабочей недели в Москве усилятся дожди

К концу рабочей недели в Москве усилятся дожди

Синоптики сообщили, что к концу рабочей недели дожди в Москве усилятся. Соответствующую информацию в понедельник, 5 августа, предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

//Здоровье

Пять способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали ученые из США

Пять способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали ученые из США

Ученые, работающие в расположенном в Соединенных Штатах Гарвардском университете, рассказали, как не умереть от инсульта головного мозга. Об этом говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Культура

Всеволод Шиловский: почему Запад победил СССР в холодной войне?

Всеволод Шиловский: почему Запад победил СССР в холодной войне?

«Самое высокое счастье – это когда ты занимаешься любимым делом и владеешь им. Тогда ты непотопляем, независим», – считает знаменитый актёр театра и кино, народный артист РСФСР, талантливый режиссёр и опытный педагог Всеволод Николаевич ШИЛОВСКИЙ. В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" мастер рассуждает не только об искусстве, но и о жизни в целом.

//Происшествия

В Москве аферист похитил со счета мужчины 3,5 млн рублей

В Москве аферист похитил со счета мужчины 3,5 млн рублей

Телефонный мошенник, представившийся лжесотрудником банка, похитил у москвича 3,5 млн рублей. Согласно последним данным столичной полиции, данный инцидент произошел утром в субботу, 3 августа.

//Наука

У ЦАГИ отбирают уникальные научные лаборатории ради помещений в центре Москвы

У ЦАГИ отбирают уникальные научные лаборатории ради помещений в центре Москвы

В распоряжение редакции «Аргументов недели» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. У знаменитого Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») чиновники отбирают уникальные научные объекты, использующиеся для испытаний сложной техники.

//Непознанное

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

В Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о Третьей мировой войне. К соответствующему заключению пришли специалисты, расшифровавшие эту книгу Нового Завета, говорится в заметке, появившейся в сети.

//Новости МирТесен

//Политика

В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море

В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море

В Сети высмеяли украинских военных, которые в ходе учений "уничтожили" гипотетическую подлодку противника в Черном море. Отмечается, что самолёт Ка-27 обнаружил местонахождение предполагаемого противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара.

//В мире

Глава МИД Ирана назвал "провалом дипломатии" санкции Вашингтона против него

Глава МИД Ирана назвал "провалом дипломатии" санкции Вашингтона против него

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "провалом дипломатических усилий" санкции, которые были введены против него властями США. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции в Тегеране.

//Происшествия

Московский бизнесмен с супругой сгорели в арендованом автомобиле

Московский бизнесмен с супругой сгорели в арендованом автомобиле

Минувшей ночью возле поворота на аэропорт "Внуково" машина закрутился на дороге и ударилась задней частью об отбойник. В результате аварии погибли два человека. По факту происшествия ведётся проверка.

//В мире

Во французском ресторане девушке вместо сока подали моющее средство

Во французском ресторане девушке вместо сока подали моющее средство

Молодой француженке в одном из элитных ресторанов в коммуне Порник подали вместо сока моющее средство. Согласно последней информации осведомленных источников, она находится в критическом состоянии.

//Экономика

Эксперты: рецессия в экономике России возможна уже в этом году

Эксперты: рецессия в экономике России возможна уже в этом году

Эксперты полагают, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в текущем году, а не в 2021. Это может произойти из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики.

//Происшествия

В Митино мусоровоз сбил пешехода

В Митино мусоровоз сбил пешехода

В понедельник, 5 августа, на северо-западе Москвы в районе Митино в Уваровском переулке, дом 10 водитель мусоровоза наехал на пешехода. Об этом сообщили утром в полицию.

//Происшествия

На Ямале рабочего смыло в канализационную трубу

На Ямале рабочего смыло в канализационную трубу

В Ямало-Ненецком автономном округе рабочего во время ремонта коллектора смыло в канализацию. Об этом происшествии утром в понедельник, 5 августа, сообщили сотрудники регионального управления СК РФ.

//Общество

Пропавший под Красноярском пожарный найден живым

Пропавший под Красноярском пожарный найден живым

Пожарного, который накануне пропал на территории Эвенкии на севере Красноярского края, нашли живым. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 5 августа, в региональном центре МВД.

//Происшествия

Раненая женщина 6 дней выживала в запертой машине на жаре

Раненая женщина 6 дней выживала в запертой машине на жаре

Стало известно о 45-летней женщине, которой пришлось с травмой позвоночника шесть дней выживать на жаре в запертой машине без еды и воды. Отмечается, что инцидент произошёл в Бельгии в провинции Льеж.

//Шоу-бизнес

В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой

В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой

В сети появились первые фотографии маленького внука Леры Кудрявцевой. Сын подарил телеведущей внука в мае прошлого года, согласно последней информации, мальчика было решено назвать Львом.

//В мире

Обнародованы подробности боя за украинский дрон между ВСУ и ДНР под Мариуполем

Обнародованы подробности боя за украинский дрон между ВСУ и ДНР под Мариуполем

В районе города Мариуполя произошел бой за украинский беспилотник между киевскими силовиками и военными ДНР. Деталями инцидента поделился Даниил Безсонов, спикер Народной милиции непризнанной республики.

//В мире

Япония планирует создать космическое подразделение Сил самообороны

Япония планирует создать космическое подразделение Сил самообороны

Стало известно о создании в Японии первого космического подразделения в составе национальных Сил самообороны. Штаб квартира новой армейской структуры будет находиться на военной базе в городе Футю под Токио.

//Авторы АН

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