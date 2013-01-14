В Амурской области отчимом избита девочка. Она с проломленной головой в больнице

Жителя села Ромны подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухлетней девочке. С переломом свода основания черепа, кровоподтеками и ссадинами ребенок попал в районную больницу.

Девочка в тяжелом состоянии.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Амурской области Алексей Лубинский, мужчина, подозреваемый в преступлении, 26-летний отчим малышки, задержан.