В Амурской области отчимом избита девочка. Она с проломленной головой в больнице
14 января 2013, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Жителя села Ромны подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухлетней девочке. С переломом свода основания черепа, кровоподтеками и ссадинами ребенок попал в районную больницу.
Девочка в тяжелом состоянии.
Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Амурской области Алексей Лубинский, мужчина, подозреваемый в преступлении, 26-летний отчим малышки, задержан.