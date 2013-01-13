В разоблачении убийцы Ирины Кабановой помог её старший сын. ВИДЕО

Резонансное зверское убийство в Москве журналистки и блогера Ирины Кабановой пополнилось новой деталью: в разоблачении преступника помог ее старший сын, показавший столичным следователям, где лежат ключи и паспорт погибшей.

Об этом в воскресенье сообщили "Вести". Дело в том, что Алексей Кабанов заявил, что его жена исчезла, прихватив с собой паспорт и 1,5 тыс.руб. Найденный при содействии ребенка документ утвердил следствие в сомнениях о достоверности утверждений "покинутого" мужа.

"АН" писали, что в субботу глава СК РФ Александр Бастрыкин поблагодарил следователей за отличную работу и быстрое раскрытие дела об убийстве Ирины Кабановой.

Напомним, накануне стало известно, что Алексей Кабанов в ночь на 3 января задушил свою супругу, затем расчленил ее труп и организовал поиски Ирины через Интернет. Ее искали волонтеры, а 11 января к поискам подключились правоохранительные органы. Вчера убийца был изобличен и арестован.

О судьбе троих детей Ирины Кабановой, сообщил уполномоченный по правам человека сообщил Павел Астахов.

Видео "Вести".