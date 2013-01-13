Неизвестные избили специального корреспондента издательского дома "Коммерсантъ" Григория Ревзина в центре Москвы в ночь на воскресенье. Все произошедшее он описал на своей станице в социальной сети Facebook.



"Шел по Харитоньевскому переулку, получил от каких-то – по морде. Просто так, отбился, кошелек при мне, документы тоже. Кастетом били, подбородок дырявый. Давно не было, лет 30 уже", — оставил Ревзин подпись под фотографией с разбитым лицом на своей странице в социальной сети Facebook. А на вопросы о своем самочувствии ответил: "Вроде челюсть цела, трясет только", —сказал журналист.

Журналист не видит в случившемся политической подоплеки. "Спокойно, ничего страшного. Просто получил по морде. Ничего страшного: челюсть целая, зубы тоже, живой, все в порядке. Бытовая история", — ответил журналист на предположения сочувствующих.

Он считает, что на него напали «кавказские мажоры» и назвал произошедшее «бытовой историей»