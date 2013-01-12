Бастрыкин поблагодарил следователей за раскрытие убийства Ирины Кабановой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил благодарность следователям Главного следственного управления СК России по городу Москве за оперативную, профессиональную и самоотверженную работу при раскрытии убийства Ирины Кабановой.

Об этом ообщила прес-служба СКР в субботу.

"Следователи в кратчайшие сроки провели тщательный осмотр места происшествия и психологически грамотно выявили противоречия в поведении Алексея Кабанова, благодаря чему удалось обнаружить следы совершенного в отношении его жены преступления и изобличить злоумышленника", - говорится в сообщении СКР.

В ближайшее время все члены следственно-оперативной группы будут поощрены Приказом Председателя Следственного комитета России.

"АН" писали, что о судьбе троих детей, отец которых убил их мать журналистку Ирину Кабанову, сообщил уполномоченный по правам человека сообщил Павел Астахов.

Напомним, Алексею Кабанову предъявлены обвинения в убийстве жены. В ближайшее время ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

После новогодних праздников супруг Ирины заявил об ее исчезновении 3 января. Алексей Кабанов не стал относить заявление о пропаже жены в полицию, а написал об этом в закрытом разделе Фейсбука только для друзей. Женщину искали неделю.

В ходе проведения проверочных мероприятий следователями следственного подразделения Главного следственного управления по городу Москве 11 января было принято решение о производстве осмотра автомашины Skoda, которая, по данным следствия, находилась в распоряжении Алексея Кабанова. В ходе осмотра в багажном отделении обнаружена часть фрагментов человеческого тела.

Участвующий в осмотре муж Кабановой сообщил следователям о том, что он задушил жену в ночь на 3 января и расчленил ее тело с целью сокрытия убийства. При этом, как он пояснил, некоторые части тела им уже вывезены.