Пьяный частный охранник устроил стрельбу в ростовской маршрутке: ранены двое

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело на частного охранника, который в пьяном виде тяжело ранил водителя маршрутки и его несовершеннолетнего сына после того, как ему не была предоставлена "остановка по требованию".

Дело возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

"По версии следствия, 11 января 2013 года подозреваемый решил отпраздновать успешное окончание обучения на частного охранника. Употребив спиртные напитки, он отправился домой на маршрутном такси. Примерно в 22.00 мск пятницы на улице Сарьяна он попросил водителя произвести остановку. Недовольный тем, что водитель проехал далее необходимого ему места, фигурант произвел в него и его 16-летнего сына, находившегося на пассажирском сидении, не менее девяти выстрелов из травматического пистолета Steyr", - говорится в сообщении ростовского СУ СКР.

Выскочив из маршрутки, стрелок стал убегать с места преступления. Водитель маршрутки обратился за помощью к водителю проезжавшего мимо автомобиля. Пытаясь скрыться, подозреваемый произвел несколько выстрелов и в этот автомобиль, однако его водитель и прибывшие в это время сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, полученные несовершеннолетним телесные повреждения предварительно оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.