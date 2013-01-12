Первый замминистра спорта Саратовской области арестован

Первый заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Дмитрий Козлачков арестован по подозрению в мошенничестве при получении "отката". Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в декабре 2012 года Козлачкову стало известно, что минобразования Саратовской области не выполняет своих обязательств по заключенному с коммерческой организацией госконтракту на поставку спортивного оборудования на общую сумму более 29 миллионов рублей.



Козлачков заверил лицо, действовавшее в интересах предпринимателя, в том, что окажет содействие в исполнении договорных обязательств при передаче ему 10% стоимости контракта, не имея на это полномочий

Оперативники задержали чиновника 10 января при передаче ему части запрашиваемой суммы — 1,5 млн рублей. В отношении Козлачкова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).