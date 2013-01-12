Во Владивостоке пьяный полицейский попытался сбежать с места ДТП

На улице Светланская во Владивостоке вчера вечером водитель автомобиля Toyota Corolla Axio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем той же модели.

В результате аварии пострадала женщина-водитель, в больнице диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

После аварии виновник ДТП с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Нарушителем оказался сотрудник полиции.

Проходить медицинское освидетельствование он отказался, скорее всего, был пьян.

По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел.