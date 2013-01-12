Во Владивостоке пьяный полицейский попытался сбежать с места ДТП
12 января 2013, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
На улице Светланская во Владивостоке вчера вечером водитель автомобиля Toyota Corolla Axio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем той же модели.
В результате аварии пострадала женщина-водитель, в больнице диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
После аварии виновник ДТП с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Нарушителем оказался сотрудник полиции.
Проходить медицинское освидетельствование он отказался, скорее всего, был пьян.
По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел.