Дети убитой Кабановой находятся в больнице

Дети журналистки Ирины Кабановой, в убийстве которой призналcя ее супруг, помещены в медучреждение для проведения комплексного обследования, в ближайшее время будет решаться вопрос об их опеке.

В ближайшее время сотрудники полиции и работники органов опеки свяжутся с родственниками детей, будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе.

Ранее «АН» сообщали: фрагменты тела 39-летней Ирины Кабановой, пропавшей в новогодние праздники были обнаружены полицией. Расчлененные останки многодетной матери прятал в багажном отделении своего автомобиля ее супруг. Алексею Кабанову сегодня предъявлено обвинение в совершении убийства.