В Москве обчистили квартиру бизнесмена. Украден Васнецов

На западе Москвы неизвестный, подобрав ключи к замку двери, проник в квартиру крупного предпринимателя на Киевской улице и украл оттуда деньги, плазменный телевизор и картину Васнецова "Два дуба на опушке".

Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей. Картина имеет экспертное заключение государственной Третьяковской галереи, в котором охарактеризована как "значительная Художественная и антикварная ценность, подлинное произведение известного Русского художника". Знал ли об этом похититель – неизвестно.