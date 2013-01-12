В Москве вор пытался утащить платежный терминал

На севере российской столицы полицейские поймали с поличным похитителя таможенного терминала. Во время погони вор, пытавшийся скрыться на «ВАЗ-2109», был ранен и попал в больницу.

Началось все на Большой Академической улице около 4 часов утра, где стражи порядка увидели грабителя, который тащил к машине платежный терминал. Увидев полицейских, преступник попытался скрыться. После погони с применением табельного оружия похитителя задержали на Ленинградском шоссе.

Бандит получил огнестрельное ранение в руку и был направлен в больницу.