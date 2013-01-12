В багажнике машины мужа найдена пропавшая мать троих детей

Фрагменты тела 39-летней Ирины Кабановой, пропавшей в новогодние праздники были обнаружены полицией. Расчлененные останки многодетной матери прятал в багажном отделении своего автомобиля ее супруг.

Муж женщины уже признался в убийстве. Он рассказал, что расчленил тело, пояснив, что некоторые части тела им уже вывезены. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Ирины Кабановой по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее «АН» сообщали: в Москве 3 января пропала 39-летняя Ирина Кабанова. Женщина, 1973 года рождения, вышла из дома в Москве в Войковском районе, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина ушла из своего дома, взяв деньги и паспорт.

Ранее на своей странице в Facebook супруг И.Кабановой Алексей прокомментировал ее исчезновение. Мужчина признал, что часто ссорился с женой, после чего она уезжала, но каждый раз возвращалась.