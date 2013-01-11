Полиция вскрыла схему хищений на 12 миллиардов рублей в 11 субъектах РФ

Сотрудники главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили схему вывода энергетических активов компании "Энергострим" и хищения денежных средств - всего на сумму в 12 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба МВД РФ.

"Установлено, что бывший генеральный директор и ряд руководителей компании организовали незаконное отчуждение акций сбытовых компаний в ряде регионов страны. Основными инструментами махинаций стали региональные энергосбытовые компании, предприятия ЖКХ, а также физические и юридические лица", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемые на заведомо невыгодных условиях, вопреки коммерческим интересам холдинга, заключали договоры купли-продажи акций энергосбытовых компаний с подконтрольными организациями. После этого энергетические активы переводились в собственность иностранных аффилированных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр и Британских Виргинских островах.

Средства, потраченные на покупку акций, возмещались за счет кредитов, а риски от невозвратов взыскивались с рядовых потребителей электроэнергии. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба превышает 12 млрд рублей.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задокументированы все этапы незаконной деятельности участников группы.

"Оперативно-розыскные мероприятия в течение 2012 года проводились в различных регионах России, в том числе Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Республике Бурятия", - сообщает полиция.

В ходе обысков изъяты десятки печатей и штампов фирм-"однодневок", а также документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Возбужденные в регионах уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, объединены в одно судопроизводство.

В результате оперативно-следственных действий собрана доказательная база, послужившая основанием для возбуждения

В отношении подозреваемых в злоупотреблении полномочиями возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает круг причастных к преступлению, а также дополнительные эпизоды афер.