На Коломяжском рынке Петербурга сгорели три узбека, в том числе подросток

Полиция Приморского района установила, что на Коломяжском рынке 25 декабря 2012 года сгорели трое граждан Узбекистана.

Напомним, как ранее сообщалось, огонь вспыхнул около 2:30 часов ночи в деревянном строении размером 12 на 6 метров, расположенном за территорией Коломяжского рынка (со стороны Богатырского проспекта). Горело на территории ЗАО «Приморская база», специализирующемся на аренде складских помещений. После тушения пожара был обнаружен один труп, с рассветом пожарные нашли еще два тела. Все они сильно обгорели.



По информации АН «Оперативное прикрытие», личности погибших установлены. В огне погибли граждане Узбекистана 22-летний Гайрат Суванов, 31-летний Шахрат Суюнов и 17-летний подросток Достон С.

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Сотрудникам полиции пока не удалось найти свидетелей кражи, видеонаблюдение на указанном доме и прилегающей территории отсутствуют.