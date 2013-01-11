Вор-гастролер вышел из ялтинского магазина в украденном костюме

В Ялте в одном из спортивных магазинов задержали неизвестного, который под верхней одеждой пытался вынести из магазина спортивный костюм стоимостью 1400 гривен.

По словам продавцов, посетитель взял несколько пар спортивных костюмов и вошел с ними в примерочную, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

«Оказалось, что один из спортивных костюмов мужчина, надев на себя, спрятал под верхней одеждой. Злоумышленником оказался 25-летний житель Днепропетровской области, который приехал на южный берег Крыма «подзаработать» денег», - рассказали в милиции.

Читать дальше