Вор-гастролер вышел из ялтинского магазина в украденном костюме
11 января 2013, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Ялте в одном из спортивных магазинов задержали неизвестного, который под верхней одеждой пытался вынести из магазина спортивный костюм стоимостью 1400 гривен.
По словам продавцов, посетитель взял несколько пар спортивных костюмов и вошел с ними в примерочную, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.
«Оказалось, что один из спортивных костюмов мужчина, надев на себя, спрятал под верхней одеждой. Злоумышленником оказался 25-летний житель Днепропетровской области, который приехал на южный берег Крыма «подзаработать» денег», - рассказали в милиции.