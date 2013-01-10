В Алуште задержали российского убийцу, находящегося в международном розыске
10 января 2013, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Алуште 29 декабря 2012 года сотрудники отдела розыска преступников и без вести пропавших Управления уголовного розыска крымского главка милиции во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали гражданина РФ, находящегося в межгосударственном и международном розыске.
Задержанный – 26-летний житель Перми - находился в розыске с февраля 2012 года за незаконное лишение свободы и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.