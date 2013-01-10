В Иркутске из больницы украли новорожденную

В Иркутске из больницы украли младенца, ЧП произошло в Ивано-Матренинской детской больнице сегодня около двух дня по местному времени, похитительница - женщина, представившаяся медперсоналу матерью новорожденной.

Неизвестная сказала, что по указанию лечащего врача должна отнести новорожденную дочь на УЗИ, женщина пропала вместе с младенцем, полиция изучает записи камер наружного наблюдения.

Мать ребенка - ранее судимая жительница Иркутска, женщина полностью отрицает свою причастность к краже ребенка.