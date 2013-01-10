Бывших руководителей ООО "Энергострим" - Юрия Желябовского, Татьяну Муромцеву и Татьяну Бондареву объявили в розыск в связи с обвинением в крупном хищении - более миллиарда рублей. Об этом в четверг сообщил анонимный источник.

По данным источника, близкого к следствию, обвинение Желябовскому, Муромцевой и Бондаревой предъявлено заочно. Также решается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде ареста. О местонахождении обвиняемых следствию неизвестно, однако не исключено, что они находятся за границей, где имеют значительные активы.

Общая сумма похищенных денежных средств еще точно следствием не установлена, но уже превышает 1 миллиард рублей, пишут российские интернет-СМИ.

Поясним, холдинг "Энергострим" ранее входил в число крупнейших энергосбытовых холдингов России и владел многими региональными сбытовыми компаниями. В 2011 году после критики Владимира Путина, который потребовал проверить энергокомпании на коррупцию и офшоры, гендиректор "Энергострима" Юрий Желябовский уволился, а затем создал еще одну компанию ООО "УК Энергострим". По данным СМИ, тем самым Желябовский хотел запутать следы махинаций, перепродав часть акций.