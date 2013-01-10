В Москве задержали автоугонщика во втором поколении

На севере Москвы задержан автоугонщик, занимавшийся перепродажей иномарок премиум-класса. Задержанным оказался житель Москвы, сын хорошо известного оперативникам МУРа ранее неоднократно судимого автовора.

Специализацией преступников были Toyota и Lexus.

Автоугонщика взяли на севере столицы в ходе операции по выявлению отстойников для похищенного автотранспорта. В поле зрения сотрудников полиции попал один из гаражных боксов на территории САО. В ходе проверки было установлено, что в данном боксе находится ранее похищенный внедорожник Toyota.



В ходе следствия оперативникам удалось выяснить адрес еще одного гаража в подмосковном городе Железнодорожный, где в результате проверки был обнаружен уже переделанный и готовый к продаже внедорожник Lexus, сообщает vesti.ru. Интерес к этим моделям был не случаен: они достаточно популярны, и проблем со сбытом данных машин не возникало.

Устанавливаются личности возможных соучастников задержанного.