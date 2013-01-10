Одну из коммерческих фирм Хабаровска едва не оставили без денег

Группа мошенников предстанет перед судом в Хабаровске. В составе криминального «квартета» 32-летняя женщина и трое мужчин 25-29 лет. Они намеревались при помощи поддельных бумаг украсть деньги одного из коммерсантов, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД по ДВФО.

В начале 2012 года злоумышленники подделали учредительные документы предприятия. В частности, изменили имя директора, вписав данные одного из членов преступной группы. Кроме того, мошенники изменили карточку с образцами подписи руководителя фирмы и оттиск печати, а затем незаконно открыли новый расчётный счёт предприятия и сообщили об этих изменениях в регистрирующие органы, в частности, налоговую инспекцию. Но там решили проверить эту информацию и сделали запрос на адрес компании. Настоящий директор предприятия был удивлен этим письмом и почуял неладное.

Тем временем, лже-директор перевёл со счёта фирмы 290 тысяч рублей на счёт злоумышленников. Но воспользоваться похищенными деньгами они не успели – их задержали полицейские. Расследование этого дела уже завершено. Теперь криминальную четверку ждет суд.