//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Одну из коммерческих фирм Хабаровска едва не оставили без денег

10 января 2013, 14:29 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Одну из коммерческих фирм Хабаровска едва не оставили без денег
Фото с сайта www.news.vdv-s.ru

Группа мошенников предстанет перед судом в Хабаровске. В составе криминального «квартета» 32-летняя женщина и трое мужчин 25-29 лет. Они намеревались при помощи поддельных бумаг украсть деньги одного из коммерсантов, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД по ДВФО.

В начале 2012 года злоумышленники подделали учредительные документы предприятия. В частности, изменили имя директора, вписав данные одного из членов преступной группы. Кроме того, мошенники изменили карточку с образцами подписи руководителя фирмы и оттиск печати, а затем незаконно открыли новый расчётный счёт предприятия и сообщили об этих изменениях в регистрирующие органы, в частности, налоговую инспекцию. Но там решили проверить эту информацию и сделали запрос на адрес компании. Настоящий директор предприятия был удивлен этим письмом и почуял неладное.

Тем временем, лже-директор перевёл со счёта фирмы 290 тысяч рублей на счёт злоумышленников. Но воспользоваться похищенными деньгами они не успели – их задержали полицейские. Расследование этого дела уже завершено. Теперь криминальную четверку ждет суд.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Спасатели Хабаровска просят турагентов остановить продажу туров в паводковую зон 11:45

МЧС Хабаровского края разослало письма туристическим фирмам региона с просьбой приостановить продажу туров экстремального отдыха в зоны паводка. >>
В Хабаровске больше не будет плодов китайских урожаев

В Хабаровске больше не будет плодов китайских урожаев 11:41

С 10 августа вводится запрет на ввоз на территорию РФ некоторых видов сельхозкультур из Китайской народной республики. Под санкции попали семечковые и косточковые – фрукты и ягоды. >>
Глава Хабаровского края просит провинцию КНР ограничить сброс воды в Сунгари

Глава Хабаровского края просит провинцию КНР ограничить сброс воды в Сунгари 11:17

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил официальное письмо властям китайской провинции Хэйлунцзян, котрая граничит с российским регионом. Глава хабаровского белого дома просит губернатора Ван Вэньтао рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в реку Сунгари на время паводка на Амуре. >>
Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае

Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае 31.07 17:12

На одном из деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края – в районе имени Лазо – выявили незаконный труд граждан Китая. Судебные приставы приостановили деятельности организации. >>
В Хабаровске переносят причалы из-за уровня воды в Амуре

В Хабаровске переносят причалы из-за уровня воды в Амуре 31.07 17:11

В краевой столице началось затопление береговой зоны. Некоторые причалы не смогут больше принимать пассажиров. >>
В Хабаровском крае произошло ощущаемое землетрясение

В Хабаровском крае произошло ощущаемое землетрясение 31.07 14:16

Толчок в три балла почувствовали жители Хабаровского края >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Губернатор Хабаровского края получил представление от прокуратуры за пожар в дет

Губернатор Хабаровского края получил представление от прокуратуры за пожар в дет 31.07 12:03

Прокуратура Хабаровского края вынесла представления губернатору Сергею Фургалу и главам некоторых ведомств после пожара, случившегося в палаточном лагере для детей и подростков на туристической базе «Холдоми». >>
В Хабаровский край все реже приезжают китайские туристы

В Хабаровский край все реже приезжают китайские туристы 31.07 11:39

На 13% сократился туристический поток из Китая в Хабаровский край. Такая тенденция может быть результатом недостаточно развитой инфраструктуры в регионе. >>
В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение

В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение 30.07 18:08

В Хабаровском крае реализуется проект «Демография» >>
Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев

Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев 30.07 18:07

Мэрия Хабаровска готовит документы для покупки 30 квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Расселение проходит в рамках нацпрограммы для жителей краевой столицы, которые проживают в домах, признанных аварийными до января 2017-го. >>
Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев

Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев 30.07 18:05

Полсотни человек может принять временный пункт пребывания в Хабаровске. Он подготовлен специально для подтопленцев. >>
В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично

В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично 30.07 15:24

В Хабаровском крае в психоневрологическом интернате поселка Эльбан частично снят карантин. Он был установлен из-за вспышки кишечной инфекции. >>

//Новости ADWILE

Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере

Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере 30.07 13:58

В лагере, где при пожаре погибли четыре ребенка, подозревают теракт. Об этом заявили руководители самой базы, на территории которой были установлены палатки. >>
Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии

Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии 30.07 10:17

Состоялась первая и некоммерческая поездка коллектива Хабаровского музыкального театра в Токио по приглашению общества «Японско-Российского центра молодёжных обменов». >>
Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ

Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ 30.07 10:14

Проблема сбора и переработки различного вида отходов, особенно пластика, остро стоит сейчас перед всем человечеством. Как из мусора сделать газ, знает доцент Дальневосточной народной академии Пётр Дзвинник. >>
Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки

Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки 29.07 14:38

Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Это решение принял губернатор региона Сергей Фургал. >>
Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая

Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая 29.07 14:32

В Хабаровском крае дачников торопят покинуть левый берег Амура. Садоводы должны успеть собрать урожай до начала паводка. >>
Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат

Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат 29.07 14:02

Росстат проанализировал средние заработные платы врачей и учителей с высшим образованием и средней заработной платой. >>

//Новости МирТесен

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки 29.07 13:16

Адвокаты директора и владельца палаточного лагеря для детей на территории базы «Холдоми» обжаловали арест своих подзащитных. Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков были арестованы по делу о пожаре в лагере. >>
Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы

Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы 29.07 12:26

Хабаровский край отстает в переходе на новую систему обращения с отходами. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура внесла представления губернатору региона. >>
Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск

Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск 28.07 10:55

Вертолет санитарного рейса экстренно доставил в краевую столицу двух срочно нуждающихся в госпитализации пациенток. >>

//Новости партнеров

В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями

В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями 28.07 10:52

Специальный велосипед для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата появится в прокате в краевой столице. О его покупке попросила хабаровская общественная организация «Совет отцов». >>
Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года

Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года 28.07 10:51

Атомная подводная лодка специального назначения «Хабаровск» - проект 09851 – будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года. Лодка станет штатным носителем беспилотных аппаратов «Посейдон». >>
В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату

В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату 27.07 10:39

Губернатор Хабаровского края подписал постановление об изменении порядка предоставления новых мер поддержки семьям с детьми. >>

//Новости СМИ2

Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина»

Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина» 27.07 10:36

Бывший студент Политехнического института Хабаровска продаёт автомобиль ЗиС-110. На этом авто в 1962 году Юрий Гагарин прибыл в Хабаровск с официальным визитом. >>
После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников

После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников 27.07 10:36

В Хабаровском крае задержан и арестован директор палаточного лагеря «Спецназ. Дети», где избили 11-летнего мальчика. Лагерь закрыт. >>
Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления

Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления 26.07 12:02

В Хабаровском крае обостряется паводковая ситуация. Сильные ливни продолжают заливать Бикинский, Вяземский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский и Ванинский районы региона. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
2

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
3

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
4

США требуют от Украины отдать землю
5

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры