Гражданин Египта в Волгограде справил нужду в Вечный огонь в Волгограде

Гражданин Египта в состоянии алкогольного опьянения справил малую нужду в Вечный огонь на Аллее Героев на глазах у жителей Волгограда. По данным полиции, инцидент произошел в новогоднюю ночь, примерно в 00.30 мск.

Жители города-героя сделали египтянину замечание, но он полез в драку. Хулигана задержали стражи порядка.

В отношении гражданина Египта 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России: «надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что египтянин проживает в центре Волгограда, но нигде не работает и не учится.

Официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что решением суда за мелкое хулиганство ему было назначено десять суток административного арест. И грозит уголовная ответственность, передает РИА Новости.

Вечный огонь был зажжен в Волгограде 1 февраля 1963 года в канун 20-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в память о мужестве и героизме защитников города.