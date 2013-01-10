Петербургский предприниматель лишился новой машины

Генеральный директор одного из петербургских ООО вчера утром лишился автомобиля, который приобрел буквально несколько месяцев назад.



Как стало известно корреспонденту «БалтИнфо», отсутствие автомобиля Nissan Navara 2012 года выпуска 31-летний мужчина, гендиректор одной из петербургских фирм, обнаружил около 11.00 МСК у дома 6 корпус 2 по улице Шелгунова.



О произошедшем он сразу сообщил в полицию. Автомобиль ищут. Известно, что в баке его было 30 литров топлива, поэтому похитители могли уехать сразу же, даже не заезжая на заправку.