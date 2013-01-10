В Курортном районе Петербурга перевозчик денег пытался присвоить около 5 млн

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне вечером в правоохранительные органы обратилась главный бухгалтер одного ООО с заявлением о хищении 4 миллионов 975 тысяч рублей. 9 января в 11:20 женщина передала указанную сумму менеджеру по перевозкам другого ООО, который должен был привезти деньги в третью коммерческую фирму.



Однако 30-летний экспедитор там не появился, деньги не доставил, на звонки отвечать перестал, а сам скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был выслежен по мобильному телефону и задержан в одной из квартир дома 40 по проспекту Науки. Отметим, что проживает подозреваемый в поселке Рощино.

Деньги изъяты, мотивы поступка молодого человека уточняются.