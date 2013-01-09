В Севастополе злоумышленники, угрожая оружием, украли из магазина шоколадки

Сотрудники севастопольской милиции по горячим следам задержали злоумышленников, совершивших вооруженное нападение на магазин.

Вечером наряд БПС патрулировал район Камышовой бухты в Гагаринском районе. Вдруг сотрудники милиции увидели, как из магазина «24 часа», расположенного на улице Героев Сталинграда, выбежала женщина и стала звать на помощь, передает сектор связей с общественностью УМВД Севастополя.

Милиционеры бросились к ней. Продавец магазина рассказала, что только что подверглась вооруженному нападению злоумышленников. Женщина описала их приметы и показала, куда они скрылись.

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