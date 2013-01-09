В Крыму взяточниками-рекордсменами оказались милиционеры

В 2012 году в автономии выявлено 119 коррупционных преступлений, более половины из которых связаны с взяточничеством.

За это время следователями органов прокуратуры АРК расследовано 102 уголовных дела о преступлениях с признаками коррупции, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам расследования перед судом предстали 135 человек. На коррупционных преступлениях больше всего «погорели» работники правоохранительных и контролирующих органов (33) и должностных лиц органов власти и местного самоуправления (31)», - уточнили в прокуратуре.

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