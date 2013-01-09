Москвич похитил из великолукского храма пожертвования, чтобы поехать домой

В Великих Луках Псковской области задержан 30-летний москвич, ограбивший храм. В дежурную часть ОМВД России по г. Великие Луки поступила информация о том, что из храма Казанской Божьей Матери неизвестным похищен ящик для пожертвований. На место происшествия немедленно был направлен наряд полиции, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативных действий сотрудников полиции и бдительности граждан злоумышленник был задержан на месте преступления. Им оказался 30-летний житель Москвы.

Мужчина уже был ранее судим и освободился из мест лишения свободы в мае прошлого года. Как пояснил сам подозреваемый, на преступление его толкнуло отсутствие денег на билет домой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Все похищенные деньги будут возвращены в храм.