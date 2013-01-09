В Крыму в ушедшем году пресекли деятельность пятнадцати ОПГ

В 2012 году правоохранительными органами автономии закончено расследование по 15-ти уголовным производствам о преступлениях, совершенных в составе организованных преступных группировок, в которые входил 71 человек.

Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

«Они организовались для завладения банковскими наличными и вкладам; присвоения средств и имущества предприятий; совершения убийств, занятия наркоторговлей, фальшивомонетничеством, браконьерством, контрабандой; совершения преступлений, связанных с вымогательством и получением взяток за содействие в решении тех или иных вопросов. Этими действиями преступников нанесен ущерб на сумму свыше 6,7 млн грн», - уточнили в надзорном ведомстве.

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