Крымчанам, похитившим мешки с рисом, грозит шесть лет лишения свободы

В одном из сел Красноперекопского района за ночь двум односельчанам удалось незаметно вынести со складского помещения 32 мешка риса.

Сбив замки, двое молодых людей в возрасте около 20 лет, один из которых уже прежде подозревался в совершении кражи, проникли в помещение склада, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

На складе хранилось 800 килограммов риса, принадлежащего местному частному предпринимателю.

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