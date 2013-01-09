Крымчанам, похитившим мешки с рисом, грозит шесть лет лишения свободы
9 января 2013, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из сел Красноперекопского района за ночь двум односельчанам удалось незаметно вынести со складского помещения 32 мешка риса.
Сбив замки, двое молодых людей в возрасте около 20 лет, один из которых уже прежде подозревался в совершении кражи, проникли в помещение склада, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.
На складе хранилось 800 килограммов риса, принадлежащего местному частному предпринимателю.