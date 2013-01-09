В Приморье выяснили, за что убили вице-президента федерации бокса

Убийство вице-президента Приморской федерации бокса Музаффара Рзаева, произошедшее накануне Нового года, раскрыто. Судя по всему, убийца руководствовался не корыстными побуждениями, а личными мотивами.

По подозрению в убийстве Рзаева арестован его 19-летний водитель. Орудие преступления – молоток со следами крови убитого, а также похищенные у спортсмена вещи были найдены в доме, где прятался подозреваемый.

Ранее «АН» сообщали: во Владивостоке в пятницу, 28 декабря, убит вице-президент Приморской федерации бокса Музаффар Сулейман Оглы Рзаев. Тело 44-летнего мужчины с пробитой головой было обнаружено в доме на улице Карла Маркса.