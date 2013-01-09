В Еврейской автономной области осудили двух налётчиков на таксиста

Биробиджанский извозчик сумел освободиться от наброшенной удавки, но убежать от бандитов не успел. Как сообщила «АН-онлайн» руководитель пресс-службы суда ЕАО Наталья Трофимова, преступление произошло в ночное время.

«На автобусной остановке в областном центре два молодых человека воспользовались такси. Один злоумышленник разместился на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем, второй - за его спиной», - рассказала Наталья Трофимова.

Проехав несколько остановок, сидящий сзади пассажир накинул водителю на шею шнур и стал душить жертву. Однако шофёр оказал отчаянное сопротивление, и ему удалось освободиться от удавки. Таксист попытался вырваться наружу, но сидевший рядом пассажир схватил его за руку. Второй налётчик, выйдя из автомобиля, нанёс водителю несколько ударов ногами по телу.

Когда шофёр перестал сопротивляться, один из нападавших вытащил из кармана избитого сотовый телефон. Это всё, чем смогли завладеть злоумышленники. Вскоре их задержали.

Дело рассматривалось в особом порядке. Действия нападавших квалифицированы по ст.162 УК РФ – разбой. Суд учёл признание вины, раскаяние преступников в содеянном, а также возмещение ущерба во время следствия – телефон вернули владельцу. Одному из подсудимых назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, другому - 3 года. Оба разбойника будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.