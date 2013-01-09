В Приморском районе Петербурга у бухгалтера отобрали 5 миллионов рублей

Женщина несла крупную сумму в сумочке. Накануне около 21:30 у дома 50 по Сабировской улице двое неизвестных преступников, применив физическую силу, вырвали из рук 54-летней женщины сумку, в которой лежали 5 000 000 рублей.

Указанная сумма является выручкой ИП «Пухтолова гора» - дочернего предприятия ОАО «Лотос», сообщает АН "Оперативное прикрытие". Потерпевшая работает главным бухгалтером ОАО «Лотос» и по договору – бухгалтером ИП «Пухтолова гора». Женщина запомнила, что нападавшие были «славянской» внешности, в темной одежде.