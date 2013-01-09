В Москве совершено нападение на оператора РЕН-ТВ

На севере Москвы, в районе улицы Декабристов, грабители, уроженцы Узбекистана и Таджикистана, отняли у сотрудника "РЕН-ТВ" деньги и мобильный телефон. Они были задержаны полицией.

Сотрудник телеканала сегодня ночью у дома №15 по улице Декабристов сел в машину "ВАЗ-2106" и попросил подвезти его. В пути следования двое мужчин, находившиеся в салоне, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у него 1 тысячу 500 рублей, мобильный телефон и высадили, сообщают vesti.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").