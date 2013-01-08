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В Крыму аферисты «заработали» на госзакупках больше девяти миллионов

8 января 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму аферисты «заработали» на госзакупках больше девяти миллионов
Фото с сайта www.an.crimea.ua

В 2012 году органами прокуратуры Крыма направлено в суд 33 уголовных производства по фактам нарушений бюджетного законодательства, 17 из них - по фактам преступных действий при осуществлении государственных закупок.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на хищении бюджетных средств при закупках разоблачена организованная преступная группировка из числа работников Феодосийского морского торгового порта и руководителя предприятия-подрядчика. Они неоднократно совершали ремонт объектов госпредприятия по завышенной стоимости, причинив ущерб на сумму почти 750 тыс.

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