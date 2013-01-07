Волгоградские чиновники арестованы за многомиллионную взятку

В понедельник официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что сегодня арестован заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов за взятку в 17 миллионов рублей.

По словам Владимира Маркина, также по этому делу проходят еще двое чиновников — Игорь Пимкин и Алексей Крамаренко, которые уже признались в содеянном. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Преступникам грозит штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

По данным следствия, Павел Крупнов курировал вопросы деятельности регионального Минздрава, в том числе контролировал эффективность реализации программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы. Чиновник поручил главе госучреждения "Дирекция по строительству и капитальному ремонту" Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко найти строительную фирму, которая в случае заключения с ней госконтракта на 170 миллионов рублей, готова передать в качестве "отката" десять процентов от этой суммы.

Как рассказал Владимир Маркин, "в погоне за личной наживой чиновник совершенно не побеспокоился о последствиях заключения контракта с фирмой, неспособной его исполнить качественно и в срок, который был четко определен — 31 октября 2012 года. Однако до настоящего времени работы в онкодиспансере продолжаются, что, безусловно, негативно отражается на качестве предоставляемых медицинских услуг, и условиях содержания пациентов в стационаре".

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК РФ.