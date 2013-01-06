Волгоградский чиновник задержан за получение крупной взятки

Заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов задержан по подозрению в получении многомиллионной взятки. Речь идет о получении суммы в размере 17 миллионов рублей.

Крупнов контролировал программу модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы. Одним из приоритетных мероприятий программы являлось проведение капитального ремонта здания областного онкологического диспансера. По информации СК, схема преступных действий чиновника оказалась предельно проста. Крупнов дал указание главе Дирекции по строительству и капитальному ремонту Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко найти строительную фирму, которая в случае заключения с ней государственного контракта на сумму 170 миллионов рублей готова передать в качестве "отката" 10 процентов от общей стоимости сделки. В результате чиновник практически сразу получил взятку в размере 17 миллионов рублей.



Далее диспансер Крупнову стал неинтересен: до сих пор работы в онкодиспасере не завершены, несмотря на то, что срок завершения по контракту с фирмой 31 октября прошлого года.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Крупного меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подельники Пимкин и Крамаренко уже дали признательные показания, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ получение взятки в особо крупном размере, наказание за которое Уголовный кодекс РФ предусматривает в виде лишения свободы на срок до 15 лет.