В Пскове обнаружили казино, замаскированное под интернет-клуб

В полицию Пскова поступила информация о том, что на улице Труда, в помещении нежилого здания действует нелегальное игорное заведение. Прибыв на место, полицейские обнаружили хорошо охраняемый интернет-клуб.

Оказалось, что попасть в это казино было непросто. Оно было оборудовано камерами видеонаблюдения. И пускали сюда, в основном, только своих, проверенных клиентов. Вход в него сторожили два охранника, которые внимательно следили за посетителями заведения. Проникнув в компьютерный клуб, стражи порядка обнаружили также несколько посетителей и администратора. В ходе проверки полицейские выяснили, что в данном заведении клиентам предлагали не только доступ во Всемирную сеть, но и услуги виртуального казино.

Перед началом игры клиент передавал деньги работнику клуба, который и активировал терминал, после чего начинался игровой процесс. В случае выигрыша деньги выдавал администратор клуба.



По результатам проверки 14 игровых терминалов и два системных блока были изъяты и направлены на исследование. По данному факту в настоящее время проводится проверка, сообщили в пресс-службе областного Управления МВД России. Устанавливается собственник оборудования и организатор незаконной игорной деятельности.