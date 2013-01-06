В Пскове молодой человек похитил деньги из аптеки

В краже крупной денежной суммы из аптеки подозревается 24-летний пскович. В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по г. Пскову поступило сообщение о краже 55 тысяч рублей из аптеки, расположенной на улице Коммунальной.

Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что кража произошла, когда сотрудница аптеки вышла из торгового зала в служебное помещение. В этот момент в аптеку вошел мужчина и похитил из кассового аппарата все деньги.

Сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены места возможного нахождения предполагаемого преступника. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанным оказался житель Пскова 1988 года рождения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе областного Управления МВД России.