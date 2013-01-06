В Вильнюсе депутаты отдыхали, а воры работали

В канун новогодних праздников воры пробрались в парламентскую гостиницу в центре Вильнюса и вынесли оттуда деньги, драгоценности и другие ценные вещи. Не все парламентарии, живущие там, в курсе произошедшего.

Некоторые еще не вернулись в город после новогодних каникул, в связи с чем подсчитать количество пострадавших пока невозможно. Пока известно о двух жертвах новогоднего ограбления. В частности, воры пробрались в квартиры бывшего министра социальной защиты и труда, демократа Донатаса Янкаускаса, а также члена Сейма от Социал-демократической партии Литвы Юлюса Сабатаускаса. Жилье последнего было ограблено в ночь на 1 января. Политик сообщил, что новогоднюю ночь провел вместе с женой на концерте, а вернувшись домой, увидел, что дверь в его квартиру открыта.



Спустя сутки полиция задержала подозреваемого в ограблении. Им, по данным СМИ, оказался житель Вильнюса Валериюс Цапукас 1980 года рождения. Были ли у него сообщники, и участвовал ли он в ограблении квартир других депутатов, проживающих в гостинице, неизвестно.



В парламентской гостинице в настоящее время проживают около 70 членов Сейма, у которых нет собственного жилья в Вильнюсе и его пригородах, сообщает lenta.ru. После ограбления канцлер парламента Йонас Милерюс заявил, что в гостинице будут установлены новые камеры наблюдения. Парламентариям и их семьям также разошлют инструкции о том, как защититься от грабителей.