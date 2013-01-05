В Ленобласти застигнутый церковный вор стукнул топором полицейского и умер
5 января 2013, 21:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Выборгском районе Ленинградской области накануне мужчина, задержанный с поличным за кражу предметов церковной утвари из прихода Ксении Блаженной в поселке Кирилловкое, скоропостижно скончался на месте преступления.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба питерского глава МВД РФ.
О готовящемся ограблении церкви правоохранители узнали заранее и схватили двух безработных жителей области 26 и 28 лет с поличным. При задержании один из них так яростно отбивался топором, что ранил полицейского. А потом, как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "подозреваемый почувствовал себя плохо, ему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи", которая, приехав, "констатировала скоропостижную смерть".
По факту кражи из церковного прихода возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, сопряженного с угрозой жизни, будет принято процессуальное решение.
По произошедшему инциденту назначено проведение служебной проверки.