Два дела завели на отца, удерживавшего в заложниках 3-летнего сына под Тулой

В Тульской области против похитителя своего трехлетнего сына в городе Алексине возбуждено два уголовных дела по статьям: "угроза убийством" и "попытка завладения транспортным средством".

В полиции уточняют, что, похитив ребенка, мужчина также пытался угнать машину такси.

"АН" писали, что 32-летний лишенный родительских прав мужчина украл сына из дома дедушки с бабушкой и приставив нож к горлу мальчика, требовал, чтобы ему разрешили жить с ним вместе. После 10-часовый переговоров с укравшим ребенка отцом, проведенных начальником областного УМВД России Сергеем Галкиным, малыша удалось освободить.

Похититель был задержан и после дачи показаний освобожден. Расследование продолжается.